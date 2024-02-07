Жителей Калининграда предупреждают о похолодании и гололедице

Вечером в среду, 7 февраля, в Калининграде ожидается понижение температуры воздуха ниже нуля градусов, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.



В мэрии проинформировали, что «в тылу уходящего циклона произойдет резкий заток холодного воздуха». «Это значит, что после столь обильных осадков возможно образование гололеда», — говорится в сообщении.

Как заверили в администрации, сотрудники муниципального учреждения «Чистота» приступили к «превентивной обработке» улиц солевым раствором. Власти рассчитывают, что эта мера «позволит нивелировать негативные последствия непогоды». Вместе с тем жителей призывают быть внимательными и аккуратными при передвижении по городу.