В России предлагают ремонтировать аэродромы за счет допсборов с пассажиров

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В условиях сокращения бюджетного финансирования ремонт аэродромной инфраструктуры в России возможно осуществлять, в частности, за счет введения целевого сбора с пассажиров. Об этом заявили участники форума гражданской авиации NAIS-2024, пишет «Интерфакс».

«Это дополнительный сбор, по аналогии с дорожным сбором, который включается в стоимость билета», — объяснил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

При среднем сроке эксплуатации аэродромов 20 лет на их реконструкцию ежегодно требуется порядка 50 млрд рублей. С учетом взноса в фонд 20 млрд рублей из госбюджета и при годовом пассажиропотоке авиакомпаний в 100 млн человек целевой сбор с пассажира мог бы составить 300 рублей. Средства фонда предполагается использовать для ремонта малых региональных аэродромов, которые в основном находятся в ведении Росавиации.

Как уточняет информагентство, сейчас ремонт аэродромов финансируется преимущественно в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», который является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). В федеральном бюджете на 2024 год на этот проект заложено 40,2 млрд рублей, на 2025 и 2026 годы — значительно меньше, 5,3 млрд и 9,4 млрд рублей соответственно.

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