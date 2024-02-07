Власти назвали дату начала ремонта дороги на Куршской косе

В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области сообщили, что ремонт дороги на Куршской косе может начаться в марте этого года. Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе министерства, «дорожники ориентируются на погодные условия и на работу асфальтобетонных заводов».



«Сейчас они не работают, — сообщили в министерстве. — Трассу на Куршской косе планируется начать ремонтировать весной, когда установится сухая и теплая погода, ориентировочно в марте-апреле. Со своей стороны, обязательно сообщим о начале ремонта, чтобы предупредить калининградцев о том, что проезд по косе будет затруднен из-за работающей техники».

«Ремонтировать дорогу будут участками, сначала с одной стороны дороги, потом с другой, — добавили в паблике министерства „ВКонтакте“. — Регулировщики будут перепускать транспорт в обе стороны».

Уточняется, что участок дороги в посёлке Лесной дорожники пропустят.

«Там обязательно нужно сделать ливневую канализацию, которой сейчас нет и из-за этого после дождя, в некоторых местах, подтапливается проезжая часть, — пояснили в пресс-службе. — Проектирование капитального ремонта этого участка планируем завершить до конца года».

Аукцион по ремонту дороги на Куршской косе выиграл единственный заявившийся подрядчик — ООО «СП Балтдормостстрой». Работы будут выполнены за максимальную сумму — 862 млн рублей. Завершить ремонт планируется до конца октября 2024 года. Региональное министерство развития инфраструктуры опубликовало предупреждение, что из-за дорожных работ некоторым туристам придется отказаться от поездок на косу и «выбрать другие места отдыха».

В ноябре прошлого года подрядчик пообещал, что дорожные работы на Куршской косе не обернутся транспортным коллапсом.

«Ремонт будет проводиться захватками по 300-500 метров, по одной стороне, — пояснял директор компании „Балтдормостстрой“ Алексей Акулов. — Реверсивное движение организуем. Уложим, продвинемся дальше, в день мы так по три раза можем передвигаться, то есть по полтора километра в сутки делать».