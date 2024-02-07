Власти хотят сделать Калининград «центром философии»

Все новости по теме: Наука

Калининградскую область хотят сделать «центром философии», в том числе с помощью БФУ им. Канта. Об этих планах сообщили на пресс-конференции в БФУ имени Канта в среду, 7 февраля.

«Когда мы введем наш новый неокампус, там же у нас будет школа философии, [надеемся], что эта школа станет одной из базовых школ в России по философскому знанию и по его развитию. И привлечет большое количество новых студентов, новых ученых и мы станем центром философии. Сам Бог велел, с учетом исторических корней», — сказал вице-премьер областного правительства Илья Баринов.

Как уточнил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский, сейчас в вузах страны «чуть менее» 3770 человек получают образование по данному направлению за государственный, бюджетный счет. К ведущим университетам, где готовят философов, относятся БФУ им. Канта, РГГУ, Томский университет, Казанский университет и Уральский федеральный университет. «Поэтому, конечно, для того, чтобы быть образованным человеком, для того, чтобы лучше ориентироваться в настоящем, для того, чтобы видеть будущее, для того, чтобы суметь сформировать собственное мировоззрение как патриота, как гражданина своей страны, конечно, нужно узнать основы философии и мировой, и нашей российской. Для этого ведется подготовка профессиональных философов, которых, конечно, много не нужно, но должен быть такой слой людей, профессионально подготовленных», — объяснил он.

Могилевский добавил, что философию изучают во всех вузах на любом направлении, и одной из задач, которую ставят перед собой власти, является унификация этих курсов. Причина, по словам замминистра, в том, что в разных университетах подходят к преподаванию с разных точек зрения и стандарта в этом вопросе нет: «Для того, чтобы мы смогли ответить на вопрос, что мы хотим от этого курса, какими основами философских знаний должны обладать люди, которые получают в России высшее образование, мы должны, видимо, разработать какой-то стандарт или для начала концепцию этого стандарта. Я думаю, что мы к решению этого вопроса обязательно подойдем. Может быть, как раз кантовский конгресс станет какой-то отправной точкой для начала этой работы», — сказал он.

На Международный кантовский конгресс, который пройдет в Калининграде, подано 670 заявок из разных стран мира. Они поступили от Китая, Бразилии, Аргентины, Германии, США, Италии, Румынии, Дании и других стран.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter