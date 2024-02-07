БФУ: на Международный кантовский конгресс подано 670 заявок из разных стран мира

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На Международный кантовский конгресс, который пройдет в Калининграде, подано 670 заявок из разных стран мира. Об этом сообщил ректор университета БФУ им. Канта Александр Федоров во время пресс-конференции в среду, 7 февраля.

Как уточнил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский, заявки поступили от Китая, Бразилии, Аргентины, Германии, США, Италии, Румынии, Дании и других стран: «Не завершен еще отбор иностранных участников. Есть еще возможность обратиться в оргкомитет. Сейчас мы определяемся с решением логистических вопросов: кто-то приедет лично, кто-тот сможет принять участие в онлайн формате», — заявил он.

Среди участников конгресса будут и студенты, и ученые кантоведы «мирового уровня»: «Все, кто согласен с тем, что такие мероприятия, такие юбилеи не могут и не должны политизироваться, для нас желанные гости», — добавил Могилевский.

На вопрос «Нового Калининграда» об участии в конгрессе делегации из Германии он ответил: «У нас довольно много заявок от немецких коллег. Если кто-то не приедет, то это его право: одни не приедут, приедут другие. Я думаю, сам бы Кант приехал бы».

В июне прошлого года ТАСС сообщал, что на кантовский конгресс, который планируют провести 22 по 24 апреля 2024 года приедут участники из Китая, Ирана и «других дружественных стран».

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