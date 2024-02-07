«Почта России» ограничила наземную доставку посылок в 24 страны Европы

С1 февраля «Почта России» временно ограничила наземную доставку посылок в 24 страны Европы из-за «бюрократических сложностей». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сайт почтового оператора.

В список стран вошли Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. Грузоперевозки в эти страны в ближайшее время осуществляется только по воздуху.

«Наземная доставка отправлений в Европу возобновится в ближайшие два месяца. Временное изменение способа доставки связано с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению», — пояснили в компании.