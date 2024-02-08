Движение по съезду с эстакадного моста восстановлено (фото)

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Дорожники восстановили движение по съезду с эстакадного моста на Московский проспект, сообщается в телеграм-канале администрации Калининграда.

«За ночь наши дорожники управились с работой на съезде с эстакады на Московский. Движение транспорта восстановлено. „Семёрка“ тоже пущена по привычному маршруту», — говорится в публикации.

Съезд закрыли в ночь на 7 февраля из-за дорожного провала, в который попал автомобиль. Троллейбус № 7 временно пустили по Ленинскому до Южного вокзала. При вскрытии провала обнаружились неучтенные коммуникации — три асбестоцементные трубы, одна из которых была жидкостью. «Возможно, грунтовые воды нашли брешь в коммуникациях и поток „потянул“ за собой конструкцию дорожного пирога», — пояснили в городской администрации. Сотрудники предприятия «Гидротехник» чистили ливневые колодцы и обследовали их «телеинспектором».

Фото: телеграм-канал администрации Калининграда

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