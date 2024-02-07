В Калининграде из-за дорожного провала закрыли съезд с эстакадного моста (фото)

В Калининграде в ночь на среду, 7 февраля, перекрыли съезд с эстакадного моста на Московский проспект со стороны библиотеки имени Чехова. Поводом для перекрытия стал дорожный провал, жертвой которого оказался автомобиль. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе мэрии города, причины просадки асфальта по всей ширине съезда все еще устанавливаются, однако «Водоканал» и «Ростелеком» заявили, что их сетей на этом участке нет.



«Вынуждены были ночью перекрыть этот участок дорожной сети города. Нужно установить причину произошедшего, — говорится в тексте оповещения, размещенного в паблике мэрии. — Утром учитывайте эту информацию при планировании маршрутов своего передвижения. 7-й троллейбус временно пойдёт по Ленинскому до Южного вокзала».

В пресс-службе горадминистрации также пояснили, что пока не могут сказать, сколько времени уйдет на устранение провала.