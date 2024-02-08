В Калининграде хотят снести пять самовольных построек

Администрация Калининграда планирует снести пять самовольных построек. В феврале экспертиза одобрила документацию для проведения работ. Информация опубликована на сайте Единого реестра заключений.
Власти планируют демонтировать объект около дома № 2 на Правой набережной (кадастровый номер участка 39:15:111603:23), на ул. Ломоносова, 106Б (39:15:121005:25), на улице Согласия в районе гимназии № 40 (39:15:130712:26), на улице Полоцкой, 22А и на ул. Коммунистической (39:15:150839:20).
Проверкой документации занимался региональный «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».