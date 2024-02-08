«Балтберегозащита»: в районе Янтарного почти полностью смыло пляжи (фото)

В Янтарном и Донском почти полностью смыло пляжи. Об этом в среду, 7 февраля, сообщила пресс-служба «Балтберегозащиты» в своей официальной группе «ВКонтакте».



«В прошедшие выходные в результате непогоды и сильного волнения на морском побережье в районе Донского и Янтарного были почти полностью смыты пляжи, а также фиксировались локальные размывы оснований береговых откосов и авандюны до 1-го метра», — сообщили специалисты.

Фото: «Балтберегозащита»

При этом, как уточнили в «Балтберегозащите», объекты туристической инфраструктуры и центральный пляж в Янтарном «почти не пострадали».

Ранее сообщалось, что на Балтийской косе у форта Западного февральский шторм обрушил стену из биг-бэгов с песком, построенную летом 2022 года для укрепления берега.