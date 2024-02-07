На Балткосе шторм обрушил стену из биг-бэгов у Западного форта (фото)

На Балтийской косе у форта Западного февральский шторм обрушил стену из биг-бэгов с песком, построенную летом 2022 года для укрепления берега. Подробный фотоотчет о разрушении берегоукрепительной конструкции опубликовали сотрудники музея «Старый Люнет» в своем паблике «ВКонтакте».



Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

«Выдерживают ли стихию берег и укрепления ГБУ КО „Балтберегозащита“? Нет, не выдерживают, — написали музейщики. — И это тоже хорошо видно на фото, сделанных после шторма. Защита развалилась и продолжает разваливаться прямо на глазах. Мешки с песком (биг-бэги) разрывает и уносит напрочь».

О начале разрушений стены из мешков очевидцы сообщали еще в декабре 2023 года. Тогда же в «Балтберегозащите» пояснили, что «на закрепленных участках берега разрушений не зафиксировано». Специалисты также уточнили, что «конструкция южнее форта не повреждена и находится в удовлетворительном и работоспособном состоянии».

На декабрь, по данным «Балтберегозащиты», после штормов было «повреждено всего 26 из 425 метров некапитальной конструкции», что составляло 6% сооружения.

В 2022 году доцент БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Олег Басс рассказывал «Новому Калининграду», что построенный за 29 млн рублей вал сложно назвать надежным. По его словам, этот участок Балтийской косы могут спасти только такие берегозащитные сооружения, которые строили в этом районе до войны.