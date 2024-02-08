На проект дендропарка под Зеленоградском выделяют почти 25 млн рублей

Власти Зеленоградска выделяют 24,6 млн рублей на разработку проекта дендрологического парка в поселке Сосновка. На портале госзакупок объявлен аукцион по выбору подрядчика.



Дендропарк предусмотрен на участке с кадастровым номером 39:05:051203:134, его площадь — 9,5 гектара. Подрядчику предстоит в числе прочего провести изыскания и согласовать с чиновниками концепцию. При разработке проекта от авторов требуется предложить решения по оптимизации пешеходной структуры исторической части парка «Сосновка», тематические зоны, а также учесть «возможное размещение» павильона для торжественных регистраций брака и оранжереи. Кроме того, специалисты должны дать предложения по «брендированию и новой эстетике» парка и предусмотреть систему «умного освещения».

Как указано в техзадании, производители применяемых материалов должны быть преимущественно российскими. «Важным условием является антивандальность применяемого оборудования и материалов», — говорится в документации.

Срок выполнения работ составит 193 календарных дня с даты заключения контракта. Победителя аукциона должны определить 16 февраля.

О планах по созданию дендропарка в районе Зеленоградска в местной администрации сообщали в апреле 2023 года. Тогда же губернатор Антон Алиханов заявлял, что областным властям удалось добиться для Зеленоградска компенсации на высадку зеленых насаждений в сумме порядка 500 млн рублей. «Хотелось бы создать какой-то очень знаковый объект, потому что деньги большие. То есть второй ботанический сад или еще что-то», — пояснял глава региона.