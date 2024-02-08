На Фестивальной аллее собираются высадить буки за миллион рублей

В Калининграде на отрезке Фестивальной аллеи от улицы Леонова до улицы Красной собираются высадить 21 бук сорта «Триколор». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на РТС-тендер, где размещена закупка.



«Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, высотой не менее 3,5 метра, — уточнили в мэрии. — Высадить нужно в приствольные квадраты, которые подрядчик капитального ремонта улицы уже заботливо подготовил. А потом у победителя аукциона в течение года будет обязанность их регулярно пропалывать, подкармливать и поливать».

Начальная сумма контракта — 1 021 419 рублей. При этом каждый саженец оценивается в 41 500 рублей. В сумму входит полив (43 470 рублей), прополка и рыхление лунок (6 300 рублей), внесение удобрений (2499 рублей) и работы по подготовке посадочных мест (97 650 рублей).