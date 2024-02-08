На Фестивальной аллее собираются высадить буки за миллион рублей

На Фестивальной аллее собираются высадить буки за миллион рублей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде на отрезке Фестивальной аллеи от улицы Леонова до улицы Красной собираются высадить 21 бук сорта «Триколор». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на РТС-тендер, где размещена закупка.

«Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, высотой не менее 3,5 метра, — уточнили в мэрии. — Высадить нужно в приствольные квадраты, которые подрядчик капитального ремонта улицы уже заботливо подготовил. А потом у победителя аукциона в течение года будет обязанность их регулярно пропалывать, подкармливать и поливать».

Начальная сумма контракта — 1 021 419 рублей. При этом каждый саженец оценивается в 41 500 рублей. В сумму входит полив (43 470 рублей), прополка и рыхление лунок (6 300 рублей), внесение удобрений (2499 рублей) и работы по подготовке посадочных мест (97 650 рублей).

На реконструкции Фестивальной аллеи властям не удалось сэкономить: компания «Карьер-Калининград» взялась выполнять работы за максимальную сумму 25 млн 280 тыс. рублей. За эти деньги предполагалось отремонтировать участок от ул. Леонова до ул. Комсомольской: снять асфальт, уложить брусчатку, привести в порядок тротуары, а также установить 14 урн и 18 скамеек.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter