Водитель, сбивший насмерть велосипедиста на Ленпроспекте в 2022-м, получил срок

В Калининграде рассмотрено уголовное дело по факту смертельного ДТП с велосипедистом. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 26 ноября 2022 года в ночное время подсудимый, двигаясь по Ленинскому проспекту за рулем «Лексуса» с превышением скорости, совершил наезд на велосипедиста, после чего продолжил движение. В результате ДТП пострадавший скончался от полученных травм.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что согласен с предъявленным обвинением и поддерживает ранее заявленное им ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Потерпевшая и государственный обвинитель выразили согласие.

Действия водителя судом квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, примирение с потерпевшей, добровольное возмещение морального и имущественного вреда.

Приговором Ленинградского районного суда водителю окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ДТП случилось в центре Калининграда в ночное время 26 ноября 2022 года. Превысивший скорость водитель «Лексуса» на Ленинском проспекте наехал на упавшего на дорогу 41-летнего велосипедиста и продолжил движение. От полученных травм велосипедист скончался на месте ДТП. Виновника его смерти удалось установить не сразу: при помощи камер «Безопасного города» сотрудники ГИБДД выяснили, в каком направлении двигался водитель, и обнаружили его в Гурьевском районе.

Задержанным оказался 38-летний житель поселка Большое Исаково. Прокурор Ленинградского района Калининграда утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Отметим, что данное ДТП вызвало резонанс, поскольку погибший был активным участником велодвижения. Его коллеги по велоклубу опасались, что виновнику смертельной аварии удастся уйти от ответственности.