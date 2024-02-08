На проекты капремонта трёх мостов в регионе выделили 27 млн рублей

Областные власти выделили 27 млн рублей на проектные и изыскательные работы по капитальному ремонту трёх мостов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.



Речь о мостах на автодорогах «Ново-Бобруйск — Белый Яр — Дружба», «Садовое — Красноярское — Маяковское» и «Полесск — Большаково».

Заказчиком работ выступает «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Финансирование работ будет осуществлено за счёт областного бюджета, отметили в пресс-службе.

Проектные и изыскательные работы по всем объектам должны быть завершены до 2 декабря 2024 года.