В БФУ обещают, что закроют потребность в кадрах для гигафабрики на 10 лет вперед (фото)

БФУ имени Канта и компания «Рэнера» (входит в структуру «Росатома») открыли лабораторию химических источников тока, которая будет готовить студентов для работы на гигафабрике (заводе по производству литий-ионных аккумуляторов), строящейся под Неманом. В БФУ обещают, что закроют потребность в кадрах для завода до 10 лет вперед. Речь об этом шла на открытии лаборатории в БФУ в среду, 7 февраля.

Компания «Рэнера» строит на месте замороженной Балтийской АЭС под Неманом завод по производству литий-ионных аккумуляторов. Год назад строительство оценивали в 51 млрд рублей. Планируется, что завод заработает в 2026 году и будет выпускать в том числе батареи для общественного транспорта и электроавтомобилей.

«Это плод совместных усилий по перспективному планированию подготовки кадров как для гигафабрики, так и вообще для Российской Федерации», — заявил во время презентации ректор университета Александр Федоров. По его словам, лаборатория уже «вписана в цикл производства». Ее нынешние мощности — первый этап: в конце 2025-начале 2026 года лабораторию хотят расширить на базе строящегося в районе ул. Невского университетского кампуса. «У нас появилась перспектива с планированной кадровой потребностью, которую „Рэнера“ сделала практически на 10 лет вперед и у нас появились научно-технологические задачи», — добавил Федоров.

«Общая численность предприятия [по выпуску батарей] превышает тысячу человек и, разумеется, в компании будут определенные сотрудники, которые занимаются не высококвалифицированным трудом, но их будет очень незначительное количество. Подавляющее большинство персонала — это высококвалифицированные кадры. Они совершенно разноплановые. И что важно, вот эта лаборатория, она дает базовые, фундаментальные знания, обладая которыми, студенты и в будущем сотрудники смогут себя найти в совершенно разных профессиях и направлениях на гигафабрике», — добавил генеральный директор завода Руслан Горевой.