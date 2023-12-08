В Советске объяснили, где планируют искать рабочих для строящейся гигафабрики

Технологический колледж в Советске приступил к подготовке рабочих кадров для строящейся гигафабрики. Об этом сообщил заместитель главы муниципального округа Аркадий Данилов во время интервью радиокомпании «Балтик Плюс».



«Технологический колледж, который сейчас вдруг стал востребованным, оценочный балл, чтобы поступить в колледж — 4,2. Если раньше это было так себе, то теперь попасть туда очень трудно. Они сейчас вошли в кластер совместно с заводом и именно готовят рабочие специальности именно конкретно под заказ завода, — сообщил Данилов.

При этом заместитель главы муниципального округа признал, что для работы на заводе придется привлекать специалистов со стороны: «Там высокие технологии, понятное дело, там они даже на строительство только около трехсот специалистов планируют привезти».

Как сообщил Данилов, в сфере перспективы переезда специалистов для работы на новом заводе в городской администрации начали говорить о возможности начать строительство жилых домов: «Начали серьезно рассматривать вопрос строительства нового жилья. Это очень приятно слышать, мы понимаем, что жильё — это последствие развития прогресса, а с другой стороны — драйвер».

В ближайшие несколько лет в регионе планируют создать несколько крупных промышленных предприятий, в том числе это гигафабрика под Неманом от Росатома по производству литий-ионных аккумуляторов и сельскохозяйственные проекты группы компании «Атлантис».

В последнее время регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.