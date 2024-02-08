На строительство очистных в Янтарном готовы потратить 507 млн рублей

На строительство новых очистных сооружений в Янтарном предусмотрено 507 млн рублей. Это следует из анонса тендера, опубликованного на сайте областного Центра торгов.



Заказчиком строительства выступает госпредприятие «Водоканал». Финансирование работ запланировано в течение двух лет. В 2024 году на строительство очистных предполагается выделить 294,5 млн рублей, в 2025-м — 212,5 млн.

В декабре сообщалось, что из областного бюджета на этот объект направляют 426 млн рублей. Постановление о выделении средств было подписано губернатором Антоном Алихановым. Общая стоимость объекта в этом документе оценивалась в 496 млн рублей.

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью прошлого года. Их производительность должна составить 2000 кубометров в сутки. Нынешние сооружения в поселке не справляются со своей задачей, и основной объем стоков попадает в Балтийское море.

Как сообщал глава администрации Янтарного Артур Крупин, на проект было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменять технологию очистки. По словам чиновника, замечания касались «конструктивов, электрики и даже подъездных путей».