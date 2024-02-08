17 отелей Калининграда вошли в рейтинг лучших российских гостиниц

17 отелей Калининграда вошли в рейтинг лучших гостиниц страны по версии «Островок.ру». Об этом сообщила пресс-служба сервиса.



В рейтинг Ostrovok Guests’ Choice попали объекты размещения со средней оценкой не ниже 9 баллов из 10, с большим количеством положительных отзывов и бронирований, а также минимальным числом инцидентов.

Всего лауреатами Ostrovok Guests’ Choice стали более 800 объектов из 136 городов России — в два раза больше, чем годом ранее. В Калининграде это гостиницы «Чайка», «Черепаха», «Дона», «Чайковский», Mercure, Radisson Blu Hotel, «Усадьба», Votre Maison, спа-отель «Китай-город», гостевые дома «На Каштановой», «Вилла Ратсхоф», «Параисо», «Кайзерхоф», меблированные комнаты «Вилла Северин», хостелы Suffix, «Самый центр», «Скворечник».