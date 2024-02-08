К выходным в регионе прогнозируют ледяной дождь и гололёд

К концу недели в регионе вероятны осадки в виде ледяного дождя, а также гололёд. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Температуры будут находиться вблизи климатической нормы с околонулевыми значениями и постепенным потеплением к следующей неделе за счёт продвижения теплых масс на север», — говорится в сообщении.

Значительного усиления ветра не ожидается. «Температурная инверсия (приземный холод и высотное тепло) обеспечит нам облачную погоду на выходные», — отметили синоптики.