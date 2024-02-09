Губернатор выделил из резервного фонда деньги для семей участников СВО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление о выделении министерству образования региона 92421,018 тыс. рублей из резервного фонда. Как отмечается в документе, опубликованном на портале правовой информации, деньги будут направлены муниципалитетам на поддержку семей участников СВО, в которых есть дети.



41,378 млн рублей выделяются на обеспечение детей военнослужащих и других участников СВО путевками в загородные лагеря региона. 26,5 млн рублей предусмотрены на оплату услуг детсадов. 2 млн рублей — на предоставление бесплатного горячего питания школьникам, которые учатся в средних и старших классах.

Средства выделены на срок до 31 декабря 2024 года.