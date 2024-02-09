Власти назвали символом Калининграда Кафедральный собор

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Кафедральный собор является главной достопримечательностью и символом Калининграда. Об этом говорится в актуальной редакции госпрограммы Калининградской области «Культура», текст которой опубликован на портале правовой информации.

«Сегодня Кафедральный собор — главная достопримечательность и символ Калининграда, центр культурной жизни, главный органный зал нашей страны», — говорится в документе, подписанном губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

В программе отмечается, что в 2019-2020 годах на территории острова Канта были выполнены основные работы по благоустройству, укладка бетонной плитки и укладка дорожек, декоративное освещение и подсветка здания Кафедрального собора.

«B 2023 году в рамках выполнения второй очереди работ по благоустройству острова Канта осуществлялась подготовка проектно-сметной документации, перекладка центральной аллеи с одновременной прокладкой инженерных сетей и ливневой канализации, монтаж бордюра по всей аллее, работы по обустройству детской площадки, — отмечается в тексте документа. — В течение 2023 года произведена реконструкция фойе по новому дизайн-проекту, установлены автоматическая система гардероба, автоматическая система доступа в зал. Отремонтирована главная аллея острова. Идет ремонт музея им. Канта».

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