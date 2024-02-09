Маршрут поездов Калининград — Санкт-Петербург меняется из-за ремонта путей

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С 30 апреля по 31 мая вводится временное расписание и маршрут движения поездов Калининград — Санкт-Петербург. Изменения в графике и маршруте движения поездов связаны с плановым ремонтом участка пути в Псковской области. Об этом сообщает сайт РЖД.

Поезд № 79 Санкт-Петербург — Калининград 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 мая будет отправляться с Московского вокзала в 06:55 ­— на 3 часа 18 минут раньше действующего расписания. Маршрут пройдет через станции Бологое, Осташков и Великие Луки без заезда в Великий Новгород. От станции Невель-2 в Псковской области поезд проследует согласно графику с прибытием в Калининград на следующий день в 13:32 по местному времени.

Поезд № 80 Калининград ­­— Санкт-Петербург 30 апреля проследует обычным маршрутом через Великий Новгород, но измененным графиком движения. В Великом Новгороде поезд сделает остановку на три минуты позже — в 16:35. Время прибытия в Санкт-Петербург останется прежним — 20:25 (мск).

Поезд № 80, который отправится из Калининграда 7 мая, прибудет в Санкт-Петербург на следующий день на 1 час 30 минут позже действующего расписания — в 21:55 (мск). Поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург 14, 21 и 28 мая будут в северной столице позже обычного графика на 1 час 15 минут — в 21:40 (мск).

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