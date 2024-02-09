Нетрезвого москвича сняли с рейса в «Храброво»

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Нетрезвого 44-летнего жителя Москвы отстранили от полёта в аэропорту «Храброво». Об этом сообщили в пресс-службе западного линейного управления МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции в «Храброво» от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о том, что к борту самолёта, отбывающего в Москву, требуется наряд полиции. Причиной вызова стало поведение одного из пассажиров, который слабо ориентировался в пространстве. Было отмечено, что от мужчины исходил запах алкоголя.

Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении него возбуждено административное производство по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде наложения административного ареста на срок до пятнадцати суток.

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