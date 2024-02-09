Врач: в детских поликлиниках Калининграда закрывают лаборатории

Врач: в детских поликлиниках Калининграда закрывают лаборатории
Вывоз анализатора из поликлиники на ул. Морозова. Иллюстрация — скрин с видео, предоставленного собеседниками «Нового Калининграда».
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Из филиалов Городской детской поликлиники вывозят высокотехнологичное оборудование для анализов, чтобы создать единую «централизованную лабораторию» в ЦГКБ на ул. Летней в Калининграде. Об этом «Новому Калининграду» рассказала одна из сотрудниц поликлиники.

«За последнее время вывезли три аппарата из филиала поликлиники на ул. Дзержинского, один — с ул. Павлика Морозова, — рассказала врач. — Есть информация о том, что его вывозят в ЦГКБ на ул. Летнюю, отвозить все анализы теперь придется туда». По словам собеседницы «Нового Калининграда», теперь на местах будут только забирать кровь и мочу для анализов, а затем отвозить их на ул. Летнюю. «У детей до пяти лет кровь можно будет брать из пальца, от пяти лет — из вены», — сказала она.

Медик рассказала, что вывезенный на этой неделе из филиала на ул. Морозова анализатор был куплен еще до реорганизации поликлиник и объединения их в одну. «Он позволял делать качественные анализы и загружать результаты сразу в электронную карту. Аппарат уже увозили однажды в другой филиал, но вернули после обращения в Следственный комитет. А теперь снова увезли, причем без реагентов — получается, он будет там простаивать», — рассказала врач.

Медики также обратили внимание, что оборудование из детских поликлиник вывозится во взрослую ЦГКБ, а не в Детскую областную больницу: «Детское здравоохранение отличается от взрослого, здесь другие требования. Мы не понимаем, почему так называемую централизованную лабораторию для детей не сделали в новом корпусе ДОБ, в который вложили столько денег. Не говоря уже о том, что теперь могут возникать проблемы с результатами анализов из-за того, что их перестанут делать на местах». Врач также сообщила, что сотрудники поликлиники обратились в правоохранительные органы с заявлением.

«Новый Калининград» направил запрос в правительство Калининградской области с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

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