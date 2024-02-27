Минздрав: оборудование из детских поликлиник вывозят для снижения затрат

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Часть лабораторных исследований, проводившихся в Городской детской поликлинике, переданы в Центральную городскую клиническую больницу с конца 2023 года «в целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению города Калининграда и снижения финансовых затрат». Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на минздрав в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» о вывозе оборудования из поликлиник.

«В настоящее время забор биоматериала на исследования все так же проводится в процедурных кабинетах всех отделений поликлиники, никаких изменений в этом процессе не планируется, — сообщили пресс-службе в минздраве. — Лабораторная служба во всех отделениях лечебного учреждения также функционирует в полном объеме в штатном режиме. Таким образом для пациентов и их родителей с передачей части лабораторных исследований в ЦГКБ в плане забора анализов ничего не изменилось».

Как уточнили в министерстве, с осени 2023 года «специально для удобства пациентов» переформатирована работа профильных кабинетов — каждый филиал Городской детской поликлиники производит забор всех видов анализов в одном отделении без необходимости посещать разные филиалы или их отдельно расположенные корпуса для разных видов лабораторных исследований.

«Увеличено время забора материала в течение дня: ранее это можно было сделать только с 8 до 10 часов, сейчас повсеместно до 16 часов, а два отделения, №№ 1 и 5, имеют пролонгированное время забора до 18 и 20 часов вечера соответственно. Увеличено время сдачи анализов и в субботу, — говорится в ответе на запрос. — Благодаря интеграции данных пациентов В МИС „БАРС.Здравоохранение“ нет необходимости обязательно посещать филиал, к которому приписан ребенок: в случае проживания семьи ближе к другому филиалу два наиболее крупных отделения, поликлиники дают возможность сдавать анализы в дневное и вечернее время всем юным калининградцам».

При этом в минздраве не пояснили,  изменится ли принцип забора крови у детей, и почему лабораторные исследования для детей проводятся во взрослой больнице, а не в ДОБ.

Напомним, в начале февраля врач одного из филиалов Городской детской поликлиники рассказала, что из детских учреждений вывозят высокотехнологичное оборудование для анализов, чтобы создать единую «централизованную лабораторию» в ЦГКБ на ул. Летней в Калининграде. Часть оборудования приобреталась поликлиниками самостоятельно за собственные средства еще до объединения. Медики также обратили внимание, что оборудование из детских поликлиник вывозится во взрослую ЦГКБ, а не в Детскую областную больницу: «Детское здравоохранение отличается от взрослого, здесь другие требования». Врач также сообщила, что сотрудники поликлиники обратились в правоохранительные органы с заявлением.

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