«Калининград-ГорТранс» тестирует новый валидатор, который не выдает билеты

В Калининграде начали тестировать новый аппарат оплаты проезда. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе мэрии города, валидатор пока в единственном экземпляре, и в тестовом режиме он работает в салоне одного из автобусов по маршруту № 7.



«Аппарат не выдает билеты, однако на его экране сразу после оплаты появляется QR-код. Если пассажир в командировке, и ему нужен отчет об оплате поездки, код можно сфотографировать на смартфон, — пояснили в пресс-службе горадминистрации. — QR-код отображается на экране терминала в течение 30 секунд после оплаты или до оплаты следующим пассажиром».

Уточняется, что все функции по приёму банковских карт и транспортных карт «Волна Балтики» в новом валидаторе сохранены. Оплата проезда точно такая же, как в зеленых терминалах, установленных в муниципальном общественном транспортом ранее.

«Контролеру подтвердить оплату можно, приложив свою карту к его терминалу, — добавили в пресс-службе. — Если эксперимент окажется удачным, он будет расширен».