Объявлен сбор средств для 15-летней калининградки с острым лейкозом

Благотворительный центр «Верю в чудо» объявил сбор средств на лечение 15-летней Ани Бородиной, страдающей острым промиелоцитарным лейкозом.

Это одна из самых агрессивных форм рака крови. Лейкоз пришёл в семью стремительно — высокая температура, скорая, ДОБ, анализы, страшный диагноз. Сразу начались кровотечения, через неделю Аня впала в кому. Проснулась уже без волос.

Из-за высокодозной химиотерапии в самом начале лечения у девочки пострадали многие органы — сердце, легкие, почки, печень. Аня лечится больше года, за плечами 8 блоков химиотерапии в Санкт-Петербурге. Девочка тяжело переносит «химию», но без неё болезнь не победить.

Сейчас состояние Ани осложняется грибковой инфекцией в лёгких. Единственный противогрибковый препарат, который можно применять в сочетании с основным лечением, — «креземба». К сожалению, получить его по ОМС невозможно, а каждая пачка стоит огромных денег. Если же не проводить противогрибковую терапию, могут развиться дополнительные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы и почек.

Сумма к сбору — более 900 000 рублей. Помочь семье Ани собрать деньги на покупку препарата можно здесь.