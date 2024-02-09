«Водоканал» установил причину подтопления сточными водами ул. Краснокаменной (видео)

Специалисты областного «Водоканала» в пятницу, 9 февраля, установили причину подтоплений сточными водами улицы Краснокаменной в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Получив очередной сигнал о подтоплении улицы, специалисты «Водоканала» оперативно выехали на место для обследования. «Выявили, что частные дома на улице Краснокаменной не имеют собственной дренажной системы, также как и соседние многоквартирные дома. При строительстве этих домов ее не предусмотрели. Ливневые и дренажные стоки откачиваются прямо на проезжую часть. Откачанная вода стекает по улице и попадает в колодец системы канализации, который не предназначен для приема такого объема сточных вод. В результате чего случаются переливы колодцев с появлением неприятного запаха и всплытием отходов жизнедеятельности», — уточнили в «Водоканале».

Как уточняется в сообщении, похожая ситуация происходит еще на нескольких улицах Калининграда.