В Калининградской области число мигрантов за год снизилось на 10,8%

В Калининградской области число мигрантов за год снизилось на 10,8%
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининградской области число мигрантов за январь-ноябрь 2023 года снизилось на 10,8%. Об этом сообщает «Калининградстат», выпустивший доклад о социально-экономическом положении региона в 2023 году.

По данным экспертов, число мигрантов уменьшилось на 8 666 человек по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а миграционный прирост населения уменьшился на 726 человек, или на 12,1%.

При этом естественная убыль населения в январе-ноябре 2023 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 355 человек, но число умерших по прежнему значительно превышает число родившихся (в 1,6 раза).

«По состоянию на 1 декабря 2023 года предварительная численность постоянного населения составила 1 033 632 человека и увеличилась с начала года на 1 289 человек», — добавляют в «Калининградстате».


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