У госрезиденции в Пионерском вводят охранную зону с жесткими ограничениями

У госрезиденции в Пионерском вводят охранную зону с жесткими ограничениями
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Вокруг госрезиденции в Пионерском, расположенной по адресу ул. Гагарина, д. 20, собираются установить особую охранную зону площадью 466,696 га. Об этом сообщает проект приказа, подписанный министром градостроительной политики Калининградской области Верой Касьяновой и опубликованный на сайте правительства региона 7 февраля.

Документ предусматривает изменения в Правилах землепользования и застройки Пионерского городского округа, предусмотренные приказом Федеральной службы охраны Российской Федерации от 13 июня 2023 года № 63.

Приказ ФСО называет земельные участки, на которых объекты должны быть не выше 5, 7, 9,13, 14, 24 и 33 метров от уровня земли. Вводятся и другие ограничения.

В частности, в установленных охранных зонах запрещено строить вертодромы и аэродромы, устраивать свалки и кладбища, запускать беспилотники (в том числе надводные и подводные), шары-зонды и аэростаты, устраивать тиры, страйкбольные клубы и стрельбища, эксплуатировать химические и взрывопожароопасных объекты, открывать аэроклубы и проводить массовые мероприятия.

С подробностями ограничений можно ознакомиться в опубликованном приказе ФСО.

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