Вокруг госрезиденции в Пионерском установили масштабную охранную зону

Вокруг госрезиденции в Пионерском установили масштабную охранную зону
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Муниципалитеты

Вокруг государственной резиденции, расположенной на улице Гагарина, 20, в Пионерском установили охранную зону площадью 466,7 га. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики опубликован на портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в Правилах землепользования и застройки Пионерского округа, предусмотренные приказом Федеральной службы охраны Российской Федерации от 13 июня 2023 года № 63. Как сообщал ранее «Новый Калининград», в этом приказе определены земельные участки, на которых объекты должны быть не выше 5, 7, 9,13, 14, 24 и 33 метров от уровня земли. Вводятся и другие ограничения.

В установленной охранной зоне запрещено строить вертодромы и аэродромы, устраивать свалки и кладбища, запускать беспилотники (в том числе надводные и подводные), шары-зонды и аэростаты, устраивать тиры, страйкбольные клубы и стрельбища, эксплуатировать химические и взрывопожароопасных объекты, а также открывать аэроклубы и проводить массовые мероприятия.

охранная зона.png

Изображение из приказа министерства

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter