Вокруг госрезиденции в Пионерском установили масштабную охранную зону

Вокруг государственной резиденции, расположенной на улице Гагарина, 20, в Пионерском установили охранную зону площадью 466,7 га. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики опубликован на портале правовой информации.



Документом вносятся изменения в Правилах землепользования и застройки Пионерского округа, предусмотренные приказом Федеральной службы охраны Российской Федерации от 13 июня 2023 года № 63. Как сообщал ранее «Новый Калининград», в этом приказе определены земельные участки, на которых объекты должны быть не выше 5, 7, 9,13, 14, 24 и 33 метров от уровня земли. Вводятся и другие ограничения.

В установленной охранной зоне запрещено строить вертодромы и аэродромы, устраивать свалки и кладбища, запускать беспилотники (в том числе надводные и подводные), шары-зонды и аэростаты, устраивать тиры, страйкбольные клубы и стрельбища, эксплуатировать химические и взрывопожароопасных объекты, а также открывать аэроклубы и проводить массовые мероприятия.





Изображение из приказа министерства