В Калининградской области стали реже жениться и чаще разводиться

За январь-ноябрь 2023 года в Калининградской области зарегистрировано 5361 развод и 7314 браков. Эта информация содержится в сборнике Калининградстата об основных социальных и экономических показателях региона за прошлый год.



Число разводов на территории региона за год выросло — их на 157 больше, чем годом ранее. Число браков сократилось на 1615.

Отметим, что 2022 год стал за последние года рекордным в Калининградской области по заключению брачных союзов — в течение года было зарегистрировано 8929 новых семей. В 2021 году браков в области было заключено 7 778, в 2020 — 6446, в 2019 — 7 423, в 2018 году — 7 541.