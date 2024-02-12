В Калининградской области стали реже жениться и чаще разводиться

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За январь-ноябрь 2023 года в Калининградской области зарегистрировано 5361 развод и 7314 браков. Эта информация содержится в сборнике Калининградстата об основных социальных и экономических показателях региона за прошлый год.

Число разводов на территории региона за год выросло — их на 157 больше, чем годом ранее. Число браков сократилось на 1615.

Отметим, что 2022 год стал за последние года рекордным в Калининградской области по заключению брачных союзов — в течение года было зарегистрировано 8929 новых семей. В 2021 году браков в области было заключено 7 778, в 2020 — 6446, в 2019 — 7 423, в 2018 году — 7 541.



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