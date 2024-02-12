В Калининградской области снизилась младенческая смертность

По итогам января-ноября 2023 года показатель младенческой смертности в Калининградской области составил 3,2 промилле (количество смертей на тысячу человек — прим. «Нового Калининграда»). Это на 36 процентов меньше, чем годом ранее. Соответствующая информация содержится в сборнике Калининградстата об основных социальных и экономических показателях региона за прошлый год.



По данным службы статистики, за 11 месяцев прошлого года в регионе умерло 23 ребенка в возрасте до года. За аналогичный период 2022 года — 40 детей.

«Отмечается уменьшение числа умерших детей в возрасте до одного года. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии (заболевания тесно связанные со здоровьем матери)», — говорится в отчете Калининградстата.