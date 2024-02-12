Власти рассказали, какие семьи являются «парусом» развития общества

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Правительство Калининградской области реализует в регионе комплекс мер социальной политики, результатом которой должно стать улучшение демографической ситуации и повышения благосостояния и качества жизни семей с детьми. Об этом говорится в новой редакции областной госпрограммы «Социальная поддержка населения», опубликованной на портале официального опубликования правовых актов.

«В регионе реализуются комплекс мер по укреплению и поддержке института семьи и брака, а также мероприятия регионального проекта „Финансовая поддержка семей при рождении детей“, — утверждается в программе. — Одним из главных результатов социальной политики Калининградской области должна стать благополучная, полная, крепкая и финансово устойчивая семья. Такие семьи являются „парусом“ развития общества».

Также в программе отмечается, что региональные власти занимаются формированием системы мероприятий по пропаганде ценностей семьи и материнства, а также по повышению общественного престижа семьи с двумя и более детьми.



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