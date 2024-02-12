Умер профессор БФУ им. Канта Геннадий Федоров

Ушел из жизни доктор географических наук, профессор БФУ им. Канта Геннадий Федоров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор университета Александр Федоров.



«Геннадий Михайлович навсегда останется в наших сердцах как пример руководителя, ученого, наставника, который щедро делился своими знаниями и опытом с коллегами и студентами», — отметил он.

Геннадий Федоров работал в университете с 1972 года. «Он прошел большой академический и профессиональный путь от ассистента до ректора ведущего калининградского вуза. Возглавить наш университет ему выпало в один из самых сложных периодов в истории страны и региона (1994-1998). Тогда от руководителя потребовались недюжинные усилия, воля, незаурядные человеческие качества, чтобы вуз продолжал функционировать и выполнять свои задачи, а сотрудники чувствовали поддержку и опору», — отметил ректор БФУ им. Канта.

С 2020 года ученый возглавлял Центр геополитических исследований Балтийского региона. Он был признанным экспертом в области общественной географии, региональной экономики и геополитики. Геннадий Федоров — автор свыше 550 научных трудов, в том числе 70 монографий и учебных пособий, Заслуженный деятель науки РФ, награжден медалью и орденом «За заслуги перед Калининградской областью».