«Автотор» зарегистрировал новую торговую марку для линейки коммерческих авто

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Изображения предоставлены пресс-службой "Автотора"

Калининградский автомобильный завод «Автотор» зарегистрировал новую торговую марку для линейки коммерческих автомобилей — Ambertruck («Амбертрак»). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Новый бренд входит в единую группу собственных марок завода с общей основой в наименовании — амбер (от англ. amber — янтарь)», — говорится в сообщении.

Предприятие планирует выпускать широкую линейку коммерческих автомобилей в сотрудничестве с «рядом партнёров». На конвейере завода начали производить четыре модели нового бренда: пикап и три вида грузового шасси. Сообщается, что модели «адаптированы для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства».

Шасси грузовых автомобилей «Амбертрак» подготовлены для оснащения универсальными и специальными надстройками, включающими борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы и эвакуаторы.

В начале февраля «Автотор» объявил о новом названии для запланированных к производству электрокаров — «Амберавто».

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