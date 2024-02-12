«Автотор» зарегистрировал новую торговую марку для линейки коммерческих авто

Изображения предоставлены пресс-службой "Автотора"

Калининградский автомобильный завод «Автотор» зарегистрировал новую торговую марку для линейки коммерческих автомобилей — Ambertruck («Амбертрак»). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.



«Новый бренд входит в единую группу собственных марок завода с общей основой в наименовании — амбер (от англ. amber — янтарь)», — говорится в сообщении.

Предприятие планирует выпускать широкую линейку коммерческих автомобилей в сотрудничестве с «рядом партнёров». На конвейере завода начали производить четыре модели нового бренда: пикап и три вида грузового шасси. Сообщается, что модели «адаптированы для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства».

Шасси грузовых автомобилей «Амбертрак» подготовлены для оснащения универсальными и специальными надстройками, включающими борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы и эвакуаторы.

В начале февраля «Автотор» объявил о новом названии для запланированных к производству электрокаров — «Амберавто».