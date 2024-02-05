«Автотор» объявил о создании собственного электромобильного бренда — «Амберавто»

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Логотипы нового бренда

Калининградская компания «Автотор» официально объявила о новом названии для запланированных к производству электрокаров — «Амберавто». В нынешнем году планируется запустить линейку электромобилей под этим брендом, сообщает пресс-служба компании.

Как считают на «Автоторе», название «Амберавто» «гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области — янтарь (амбер от англ. amber) и автомобильное производство (авто)». Сообщается, что запланированная к выпуску линейка электромобилей под брендом «Амберавто» будет создана «на технологически независимой российской платформе». В основе линейки — 2-х и 4-х местные компактные электрокары, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью компании. «В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Это модели, глубоко адаптированные для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства», — отметили в компании.

Как рассказали на «Автоторе», продукция под новым брендом будет включена в единую программу локализации, для реализации которой в Калининградской области создаются 12 новых заводов. На них будут выпускаться не только сами электромобили, но и «десятки наименований автокомпонентов, включая критически важные такие как электродвигатель, редуктор, тяговая батарея, силовая электроника, а также шасси электромобиля, кузов и кузовные системы, рулевое управление и др.», добавили в пресс-службе предприятия. Часть заводов планируют запуститься в 2024 году. В результате на «Автоторе» надеются достигнуть уровня локализации свыше 90%, это значит, что «предприятиями кластера будет обеспечиваться полный цикл производства, начиная от литья, заканчивая выпуском отдельных элементов интерьера автомобиля».

Проект по созданию производства электромобилей и автокомпонентов реализуются в рамках трехстороннего контракта с Минпромторгом России и областным правительством. Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учетом действующих инвестиционных обязательств составляет более 70 млрд рублей, рассказали на «Автоторе».

О запланированном начале изготовления электрокаров «Амбер» на «Автоторе» сообщали в октябре прошлого года. Ранее стало известно, что компания зарегистрировала логотипы для двух серий автомобилей: «Амбер Авто» и «Автотор Амбер».

В январе 2023 года «Автотор» приступил к сборке китайских автомобилей. Предприятие, на котором ранее выпускали модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, сейчас занимается производством автомобилей китайских брендов SWM, JMC и BAIC. На пике производства, в допандемийном 2019 году, завод выпустил 212 тысяч машин.

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