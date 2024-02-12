В «Авито» назвали самые популярные модели полноприводных авто в Калининграде

Доля спроса на полноприводные автомобили в Калининграде в 2023 году составила 28% среди новых машин, 19% — среди авто с пробегом. Структуру спроса в регионе проанализировали эксперты «Авито Авто».



По их данным, средняя стоимость нового автомобиля с полным приводом в Калининграде составляет порядка 4,2 млн рублей. Цена такого авто с пробегом — 1,9 млн.

Самой популярной моделью в этом сегменте авторынка в Калининграде в 2023 году стала Lada Niva Legend с долей в 16,9% от общего спроса на новые автомобили с полным приводом. Средняя цена модели на «Авито Авто» в 2023 году составила 950 тыс. рублей. Также в топ-5 вошли Exeed TXL (4,3 млн), Omoda C5 (3,3 млн), Chery Tiggo 8 Pro Max (4,2 млн) и Exeed VX (5,3 млн).

Среди моделей с пробегом наиболее востребованной была BMW X5 с долей спроса 5,6%. Её средняя цена на платформе — 1,9 млн рублей. Также популярностью пользовались Nissan Navara (625 тыс.), Mercedes-Benz M-класс (1,2 млн), Mitsubishi Pajero (695 тыс.) и Toyota RAV4 (2 млн).