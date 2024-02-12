За год ФАС оштрафовала «Россети Янтарь» почти на 77 млн

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В 2023 году Калининградское УФАС оштрафовало «Россети Янтарь» на общую сумму в 76 миллионов 750 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

Как уточнили в УФАС, в ведомство регулярно поступают заявления граждан по факту нарушения со стороны АО «Россети Янтарь». В числе основных претензий — затягивание организацией сроков подключения к электрическим сетям, увеличение срока выполнения мероприятий технологического присоединения до 1 года вместо 6 месяцев.

Всего в 2023 году вынесено более 145 постановлений о назначении наказания по делу об административном правонарушении на общую сумму 76 млн. 750 тысяч рублей. С начала 2024 года вынесено 13 постановлений о назначении наказания по делу об административном правонарушении на общую сумму 8 млн. 700 тысяч рублей.

«Новый Калининград» направил в компанию «Россети Янтарь» информационный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.


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