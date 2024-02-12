Горвласти объяснили, почему не отремонтировали дорогу у двухъярусного моста

Власти Калининграда не могут отремонтировать дорогу у двухъярусного моста в связи с тем, что это «зона ответственности» Калининградской железной дороги. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила в комментариях к посту в своём Telegram-канале.



На выбоину в дорожном покрытии у двухъярусного моста пожаловался один из подписчиков канала. «В районе 1 февраля эту яму у двухъярусного моста „отремонтировали“ щебнем, — написал он, — Естественно, что уже к 5 февраля этот щебень был где угодно, но только не в яме глубиной 30-40 см. И вот сегодня в ловушку попал пленник — Фольксваген Пассат».

«К сожалению, выбоина у двухъярусного моста со стороны Правой набережной, как и сам мост, находится в зоне ответственности Калининградской железной дороги, направлять бюджетные средства на её устранение — нецелевое расходование средств. КЖД извещена о необходимости устранять дефекты не только непосредственно на мосту, но и в полосе своего землеотвода», — сообщили представители паблика в ответ на обращение. Часть Правой набережной, находящуюся в зоне ответственности муниципалитета, власти пообещали отремонтировать в течение недели.

В начале февраля госавтоинспекция насчитала на дорогах Калининградской области 424 ямы. Коммунальным и дорожным предприятиям было объявлено 116 предостережений на устранение дефектов.