Госавтоинспекция насчитала на дорогах Калининградской области 424 ямы

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За январь 2024 года сотрудники ГИБДД зафиксировали 424 недостатка на покрытиях по всей Калининградской области. Коммунальным и дорожным предприятиям объявлено 116 предостережений на устранение дефектов, сообщило ГТРК «Калининград» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили, что случаи, когда автомобили из-за наезда на яму получают технические повреждения, являются ДТП. На место вызываются сотрудники Госавтоинспекции, которые фиксируют недостатки улично-дорожной сети.

Напомним, после таяния снега в соцсетях появилось большое количество жалоб от автомобилистов на ямы на проезжей части областного центра. В администрации Калининграда заверили, что начали «устранять аварийные дефекты» с 4 января. На оперативном совещании 30 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова поручила чиновникам «в кратчайшее время» отремонтировать холодным асфальтом ямы, образовавшиеся на дорогах после потепления.


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