Госавтоинспекция насчитала на дорогах Калининградской области 424 ямы

За январь 2024 года сотрудники ГИБДД зафиксировали 424 недостатка на покрытиях по всей Калининградской области. Коммунальным и дорожным предприятиям объявлено 116 предостережений на устранение дефектов, сообщило ГТРК «Калининград» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.



В ГИБДД напомнили, что случаи, когда автомобили из-за наезда на яму получают технические повреждения, являются ДТП. На место вызываются сотрудники Госавтоинспекции, которые фиксируют недостатки улично-дорожной сети.