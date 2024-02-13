Минобр: в 2023 году в Калининградской области стало на сто учителей больше

Минобр: в 2023 году в Калининградской области стало на сто учителей больше
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

В Калининградской области за 2023 год учителей стало больше на сто человек. Такую информацию озвучили представители министерства образования региона, отвечая на вопросы жителей на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».

«Педагогов хватит, в регионе для этого работают программы по поддержке учителей, — заявили в министерстве в ответ на вопрос, хватит ли учителей на строящиеся школы. — Есть и жилищный сертификат, и социальная помощь для сельских учителей. Для привлечения в область из других регионов педагогов действует программа „Земский учитель“. Есть и поддержка молодых специалистов. Благодаря программам только в прошлом году в количество учителей возросло более чем на сто человек».

Кроме того, в минобре сообщили, что в Балтийском федеральном университете имени Канта увеличили количество бюджетных мест, «чтобы привлечь выпускников на педагогические направления».

«К сожалению, после получения диплома, не все молодые специалисты трудоустраиваются в школы, предпочитая другие профессии», — добавили в министерстве.

В июне 2023 года министр образования региона Светлана Трусенева сообщала, что в общеобразовательных школах Калининградской области открыты порядка 300 вакансий педагогов. При этом область испытывает «острую нехватку» примерно 150-160 школьных педагогов.

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