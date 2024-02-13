Минобр: в 2023 году в Калининградской области стало на сто учителей больше

В Калининградской области за 2023 год учителей стало больше на сто человек. Такую информацию озвучили представители министерства образования региона, отвечая на вопросы жителей на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».



«Педагогов хватит, в регионе для этого работают программы по поддержке учителей, — заявили в министерстве в ответ на вопрос, хватит ли учителей на строящиеся школы. — Есть и жилищный сертификат, и социальная помощь для сельских учителей. Для привлечения в область из других регионов педагогов действует программа „Земский учитель“. Есть и поддержка молодых специалистов. Благодаря программам только в прошлом году в количество учителей возросло более чем на сто человек».

Кроме того, в минобре сообщили, что в Балтийском федеральном университете имени Канта увеличили количество бюджетных мест, «чтобы привлечь выпускников на педагогические направления».

«К сожалению, после получения диплома, не все молодые специалисты трудоустраиваются в школы, предпочитая другие профессии», — добавили в министерстве.