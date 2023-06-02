Министр: в школах Калининградской области сейчас не хватает порядка 300 педагогов

В Калининградской области в общеобразовательных школах открыты порядка 300 вакансий педагогов. Об этом в пятницу, 2 июня, во время прямого эфира в Центре управления регионом, рассказала министр образования рениона Светлана Трусенева.



«Конечно, дефициты есть. Они есть и в городе Калининграде, и за его пределами в муниципальных образованиях. Причем, приблизительно проблемы одни и те же. Конечно, сегодня нам нужны предметники, в первую очередь, по самым основным предметам, которые имеют самую большую нагрузку и объем часов в учебном плане. Это, конечно, наши учителя русского языка, математики, физики, информатики, ну, и другие предметы», — рассказала министр.

По ее словам, в настоящий момент наблюдается острая нехватка примерно 150-160 школьных педагогов. «Но есть и те учителя, которые бы сегодня и хотели уйти, но мы их умоляем, просим и очень благодарны им за то, что они остаются работать с нами. [Это учителя], которые бы хотели уйти и которых можно было бы заменить — это примерно еще такая же цифра. То есть где-то около 300 вакансий сегодня открыты в образовательных организациях региона», — подчеркнула Трусенева.

В регионе уже третий год подряд увеличивается число поступающих на педагогические специальности в БФУ им. Канта и Педагогический колледж в Черняховске, отметила министр. «Ребята туда поступают, поэтому есть надежда, что в течение нескольких ближайших лет мы сможем закрыть те острые вакансии, которые на сегодняшний момент в школах области есть», — уточнила Трусенева.

Она добавила, что каждый четвертый педагог в школах Калининградской области — это молодой специалист.