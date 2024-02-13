У парка Гагарина разрешили вырубить 41 дерево

На ул. Камской рядом с парком Гагарина разрешили вырубить 41 дерево и 1 кустарник. Вырубка запланирована с целью строительства комплекса придорожного сервиса. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Калининграда.

Порубочный билет выдан 12 февраля 2024 года Надежде Пятак. Разрешение действует до 13 октября текущего года.

Вырубка запланирована на участке с кадастровым номером 39:15:150816:352. Его площадь составляет около 5000 кв. метров. Согласно перечётной ведомости, вырубить хотят ясени, тополя, клёны, липы, рябины, алычу, берёзы, ивы, каштаны, ольху и сирень. Площадь уничтожаемого газона составляет 136,9 кв. метров. Сохранить планируют 26 деревьев.

Стоимость компенсационного озеленения — порядка 1,8 млн рублей. Оно должно быть выполнено на том же участке. Согласно проекту, высадить планируют 37 деревьев и один кустарник с «соблюдением принципа равноценной компенсационной посадки по группам декоративности». На участке должны появиться четыре сербских ели, пять сосен, 28 ягодных тисов и один куст сирени. Также должен быть обустроен газон. Рекомендуемый срок выполнения компенсационного озеленения — до 1 октября 2024 года, но не позднее срока окончания строительства.

Разрешение на строительство комплекса из пяти зданий было выдано в октябре 2022 года.