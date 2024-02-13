На карантин по ОРВИ отправили 48 классов в 19 школах региона

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По данным на 12 февраля, на карантине по ОРВИ находятся 48 классов в 19 школах региона. Также временно закрыты четыре группы в трёх детских садах. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

За прошедшую неделю в медорганизации региона обратились 7310 человек с симптомами острых респираторных инфекций. Это на 4,5% выше уровня предыдущей недели. 50% заболевших — дети до 14 лет, сообщили в ведомстве.

Грипп лабораторно подтвердили у 144 человек (с начала подъёма заболеваемости — у 985). Коронавирусную инфекцию выявили у 228 человек, в том числе у 48 детей. У 114 калининградцев, в том числе у 66 детей, диагностировали внебольничную пневмонию.

5 человек за неделю заболели корью. Число случаев с начала года достигло 38.

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