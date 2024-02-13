На обработку Калининграда от крыс и мышей выделяют 1,1 млн рублей

В Калининграде выделяют 1,1 млн рублей на обработку городских территорий от крыс и мышей в 2024 году. На портале госзакупок объявлен запрос котировок.
Контрактом предусмотрена обработка территорий общей площадью почти 222 гектара. В перечень включены городские скверы и другие зеленые зоны, а также береговые полосы водных объектов. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Чистота». Подрядчика должны определить 20 февраля.Мероприятия запланированы осенью и весной. Как отметили в администрации Калининграда, подрядчик должен информировать жителей о проведении обработки и отчитаться перед властями по поводу ее эффективности. «Городские парки, школы отдельно проводят эту работу самостоятельно, также отдельно травят грызунов на муниципальных контейнерных площадках», — пояснили в Telegram-канале мэрии.