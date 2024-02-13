Власти определили места посадки елей, купленных в Калининграде на Новый год

Власти Калининграда решили, где высадят ели «Фат Альберт», которые украшали город в новогодние праздники. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём Telegram-канале.



В список власти включили четыре адреса, предложенные горожанами. 29 елей планируют высадить на Нижнем озере со стороны Клинической, 14, Сергеева, 4 и Сергеева, 10. Шесть елей «переедут» на Нарвскую, 37а, четыре — на Верхнее озеро к фонтану «Голубой ручеёк», ещё две — в сквер у памятника лётчикам Балтики на Советском проспекте.

«К сожалению, на остальных территориях, которые предлагали наши подписчики, есть обстоятельства, которые не позволяют нам провести высадки: подземные коммуникации, участки не принадлежат муниципалитету, в отношении объектов есть планы по реконструкции или запланированы высадки других деревьев в рамках компенсационного озеленения по действовавшим в тех районах порубочным билетам», — написала сити-менеджер.

Ещё четыре новых адреса для елей выбрали власти. 15 деревьев планируют высадить на Воейкова, 9-11. 9 елей должны украсить ул. Бесселя,2. В детский сад № 1 и Калининградский яхт-клуб привезут семь и три дерева соответственно.