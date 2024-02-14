Погода в Калининграде 14 февраля

Днем в среду, 14 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, температура воздуха составит +7°C. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует +6°C.



В приморских муниципалитетах днем будет чуть прохладнее. По сведениям синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух прогреется днем до +5°C.

Скорость ветра составит в регионе два-четыре метра в секунду, влажность — 91 процент, давление — 761-763 миллиметра. По данным прогноза «Нового Калининграда», вечером возможен дождь. В ночь на четверг похолодает до +3... +4°C, метеорологи обещают небольшие осадки.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 14 февраля не ожидается. Видимость составит три-шесть километров. В ведомстве отмечают, что уровень воды в реках не приближается к опасным значениям. Высота волн у побережья Калининградской области — до одного метра.