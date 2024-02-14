Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу «наливаек»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Об этом пишут «Ведомости».

Инициатива позволит властям среди прочего ограничивать время продажи всей алкогольной продукции, включая пиво и сидр, в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах. Сейчас субъекты РФ могут ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Изменения внесены в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.