Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу «наливаек»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Об этом пишут «Ведомости».
Инициатива позволит властям среди прочего ограничивать время продажи всей алкогольной продукции, включая пиво и сидр, в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах. Сейчас субъекты РФ могут ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
Изменения внесены в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.В 2020 году в России начал действовать закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Регионам была дана возможность самостоятельно определять размер разрешенной площади для работы таких заведений, а также устанавливать иные ограничения.